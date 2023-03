https://sputniknews.com.tr/20230320/ak-partili-ozhaseki-bakanligim-doneminde-antakyada-kentsel-donusum-icin-adeta-yalvardim--1068492675.html

AK Partili Özhaseki: Bakanlığım döneminde Antakya’da kentsel dönüşüm için adeta yalvardım

20.03.2023

politika

mehmet özhaseki

ak parti

hatay

deprem

çevre ve şehircilik bakanlığı

AK Partili Belediyeler deprem bölgesindeki belediyelere destek olmak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki AK Partili 250 belediyenin deprem bölgesinde çalışma yürüttüğünü anlattı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, ”Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yol açtığı hasarı ortadan kaldırmak için belediye başkanlarımız ve ekipleri ilk andan itibaren sahadalardı. Şimdi ise depremden yoğun bir şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye illeri ile bu illerin ilçelerini AK Parti’li 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Kardeş belediyelerimiz, depremden yoğun bir şekilde etkilenen bu yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edecek. Kardeş belediyelerimizle deprem bölgesinde yaraları saracağız” ifadelerini kullandı. ‘Bölgede siyasetten uzak hizmet ediyoruz’ Afet bölgesinde siyasetten uzak, hizmetten yana olduklarını belirten Özhaseki, “Deprem bölgesinde asla siyaset yapmıyoruz. Algı yapmıyoruz. ‘Mış’ gibi hiç yapmıyoruz. Sadece vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret ediyoruz. Bizim belediyelerimiz iki kare fotoğraf çekinip bölgeden uzaklaşmıyor. Hamdolsun her adım başında farklı bir belediyemizin aracını görmek mümkün. Bizim gayemiz yaraları sarmak. Ötekileştirmeden yapıyoruz bunu. Bu bölge bize oy vermedi, yardım götürmeyelim gibi bir düşüncemiz ve uygulamamız yok. İnsani vazifemizi yerine getirmek için algı oluşturmadan; yalansız, dolansız ve reklamsız yaraları sarmak için gayret ediyoruz.” dedi. ‘Kentsel dönüşüm için yalvardım’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Hatay Antakya’ya giderek kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelediğini hatırlatan Özhaseki, “Antakya Belediyesi tarafından hayata geçirilmek üzere planlanan kentsel dönüşüm projesinin toplantısına katıldım. Tam 3300 evi kapsayan bir projeydi. O dönemki belediye başkanı kürsüye çıktığında orada toplanan ve fonlanan insanlar protestolarda bulundu. Ben kürsüye çıktığımda ise vatandaşlara adeta yalvararak kentsel dönüşümün bu mahallelerimizde ne kadar önemli ve bir an önce yapılması gerektiğini söyledim. Yarın bir gün deprem olduğunda canları kaybetmeden, evleri iş yerlerini kaybetmeden bu projenin hayata geçirilmesi gerektiğini ısrarla söyledim. Fakat malum cenah tarafından vatandaşımızın aklı bulandırıldı ve kara propaganda yapıldı. Ardından alınan kararları mahkemelere taşıdılar ve onca emek verilen işleri yaptırmadılar. Bu vebalin altından asla kalkamayacaklar. Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşme karşı çıkıp mani olmak için ellerinden geleni yapanlar bunun vebalinden kurtulamazlar” diye konuştu.

