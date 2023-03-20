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AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik "Mehmet Şimşek, aktif... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:28+0300
2023-03-20T22:49+0300
politika
mehmet şimşek
ak parti
hazine ve maliye bakanlığı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti" dedi.
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mehmet şimşek, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor

22:28 20.03.2023 (güncellendi: 22:49 20.03.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik "Mehmet Şimşek, aktif siyaseti düşünmüyor" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti" dedi.
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