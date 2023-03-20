https://sputniknews.com.tr/20230320/ak-parti-sozcusu-celik-mehmet-simsek-aktif-siyaseti-dusunmuyor-1068530182.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik "Mehmet Şimşek, aktif... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:28+0300
2023-03-20T22:28+0300
2023-03-20T22:49+0300
politika
mehmet şimşek
ak parti
hazine ve maliye bakanlığı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti" dedi.
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mehmet şimşek, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
22:28 20.03.2023 (güncellendi: 22:49 20.03.2023) Abone ol
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik "Mehmet Şimşek, aktif siyaseti düşünmüyor" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti" dedi.