https://sputniknews.com.tr/20230320/ak-parti-sozcusu-celik-mehmet-simsek-aktif-siyaseti-dusunmuyor-1068530182.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik "Mehmet Şimşek, aktif... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T22:28+0300

2023-03-20T22:28+0300

2023-03-20T22:49+0300

politika

mehmet şimşek

ak parti

hazine ve maliye bakanlığı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti" dedi.

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mehmet şimşek, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı