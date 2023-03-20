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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremzede-1718-cocugun-ailelerine-teslim-edildigini-duyurdu-1068530513.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiğini... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:49+0300
2023-03-20T22:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
deprem
refakat
refakatçi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen refakatsiz çocuklara ilişkin son durumu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem, refakat, refakatçi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem, refakat, refakatçi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu

22:49 20.03.2023 (güncellendi: 22:51 20.03.2023)
© İHA / İHADepremzede çocuklar
Depremzede çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA / İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiğini, 85 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 110 çocuğun ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen refakatsiz çocuklara ilişkin son durumu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.
Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"110 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 85 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 2 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 411 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."
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