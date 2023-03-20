https://sputniknews.com.tr/20230320/ahmet-hakan-ozlem-zengin-yalniz-degildir-1068486442.html
Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir
Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” diyen Özlem Zengin'e gelen eleştirilere tepki gösterdi ve "Özlem... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:49+0300
2023-03-20T09:49+0300
2023-03-20T09:49+0300
politika
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
ak parti
özlem zengin
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AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özlem Zengin'in açıklaması üzerine kendisine gösterilen tepkiye ilişkin "Vay efendim sen misin bunu diyen? Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler. Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca. Aynı cümleyi bazı AK Partili erkek milletvekilleri de söylemişti. Onlara seslerini çıkaramayan bu tipler, bütün hınçlarını Özlem Zengin’den çıkarmaya çalıştılar. Vurdukça vurdular. Linçledikçe linçlediler" dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Böyle bir ortamda ne yapsaydı Özlem Zengin? Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için... “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı deseydi? Ayrıca nedir bu Özlem Zengin öfkesi? Erkek egemen bakış açısına sahip dindar kanaat önderi bu tipler, kendilerinden farklı düşünen AK Partili erkek milletvekillerine karşı alabildiğine anlayış sergilerken... Kendilerinden farklı düşünen Özlem Zengin’e karşı neden bu denli gaddarlar? Bu tiplere kötü bir haberim var: Geçti o günler. Hülyalarınızı süsleyen o suskun kadın tipine, artık kendi evlerinizde bile rastlayamazsınız. Unutmayın: Özlem Zengin yalnız değildir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html
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6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti, özlem zengin
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti, özlem zengin
Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” diyen Özlem Zengin'e gelen eleştirilere tepki gösterdi ve "Özlem Zengin yalnız değildir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özlem Zengin'in açıklaması üzerine kendisine gösterilen tepkiye ilişkin "Vay efendim sen misin bunu diyen? Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler. Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca. Aynı cümleyi bazı AK Partili erkek milletvekilleri de söylemişti. Onlara seslerini çıkaramayan bu tipler, bütün hınçlarını Özlem Zengin’den çıkarmaya çalıştılar. Vurdukça vurdular. Linçledikçe linçlediler" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Böyle bir ortamda ne yapsaydı Özlem Zengin? Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için... “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı deseydi? Ayrıca nedir bu Özlem Zengin öfkesi? Erkek egemen bakış açısına sahip dindar kanaat önderi bu tipler, kendilerinden farklı düşünen AK Partili erkek milletvekillerine karşı alabildiğine anlayış sergilerken... Kendilerinden farklı düşünen Özlem Zengin’e karşı neden bu denli gaddarlar? Bu tiplere kötü bir haberim var: Geçti o günler. Hülyalarınızı süsleyen o suskun kadın tipine, artık kendi evlerinizde bile rastlayamazsınız. Unutmayın: Özlem Zengin yalnız değildir."
ifadelerini kullandı.