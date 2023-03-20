Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/ahmet-hakan-ozlem-zengin-yalniz-degildir-1068486442.html
Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir
Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” diyen Özlem Zengin'e gelen eleştirilere tepki gösterdi ve "Özlem... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:49+0300
2023-03-20T09:49+0300
politika
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
ak parti
özlem zengin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/15/1043862201_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ee3f35ebff1bb0795c36817e047cdbf.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özlem Zengin'in açıklaması üzerine kendisine gösterilen tepkiye ilişkin "Vay efendim sen misin bunu diyen? Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler. Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca. Aynı cümleyi bazı AK Partili erkek milletvekilleri de söylemişti. Onlara seslerini çıkaramayan bu tipler, bütün hınçlarını Özlem Zengin’den çıkarmaya çalıştılar. Vurdukça vurdular. Linçledikçe linçlediler" dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Böyle bir ortamda ne yapsaydı Özlem Zengin? Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için... “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı deseydi? Ayrıca nedir bu Özlem Zengin öfkesi? Erkek egemen bakış açısına sahip dindar kanaat önderi bu tipler, kendilerinden farklı düşünen AK Partili erkek milletvekillerine karşı alabildiğine anlayış sergilerken... Kendilerinden farklı düşünen Özlem Zengin’e karşı neden bu denli gaddarlar? Bu tiplere kötü bir haberim var: Geçti o günler. Hülyalarınızı süsleyen o suskun kadın tipine, artık kendi evlerinizde bile rastlayamazsınız. Unutmayın: Özlem Zengin yalnız değildir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/15/1043862201_204:0:1404:900_1920x0_80_0_0_ca133e7d70f67652141cc9491e1992d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti, özlem zengin
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti, özlem zengin

Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir

09:49 20.03.2023
© AAÖzlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” diyen Özlem Zengin'e gelen eleştirilere tepki gösterdi ve "Özlem Zengin yalnız değildir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özlem Zengin'in açıklaması üzerine kendisine gösterilen tepkiye ilişkin "Vay efendim sen misin bunu diyen? Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler. Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca. Aynı cümleyi bazı AK Partili erkek milletvekilleri de söylemişti. Onlara seslerini çıkaramayan bu tipler, bütün hınçlarını Özlem Zengin’den çıkarmaya çalıştılar. Vurdukça vurdular. Linçledikçe linçlediler" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Böyle bir ortamda ne yapsaydı Özlem Zengin? Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için... “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı deseydi? Ayrıca nedir bu Özlem Zengin öfkesi? Erkek egemen bakış açısına sahip dindar kanaat önderi bu tipler, kendilerinden farklı düşünen AK Partili erkek milletvekillerine karşı alabildiğine anlayış sergilerken... Kendilerinden farklı düşünen Özlem Zengin’e karşı neden bu denli gaddarlar? Bu tiplere kötü bir haberim var: Geçti o günler. Hülyalarınızı süsleyen o suskun kadın tipine, artık kendi evlerinizde bile rastlayamazsınız. Unutmayın: Özlem Zengin yalnız değildir." ifadelerini kullandı.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
POLİTİKA
AK Partili Özlem Zengin'den '6284 sayılı kanun' açıklaması: Yüzlerce tehdit mesajı alıyorum
18 Mart, 09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала