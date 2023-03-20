https://sputniknews.com.tr/20230320/ahmet-hakan-ozlem-zengin-yalniz-degildir-1068486442.html

Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir

Ahmet Hakan: Özlem Zengin yalnız değildir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” diyen Özlem Zengin'e gelen eleştirilere tepki gösterdi ve "Özlem... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T09:49+0300

2023-03-20T09:49+0300

2023-03-20T09:49+0300

politika

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

ak parti

özlem zengin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/15/1043862201_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ee3f35ebff1bb0795c36817e047cdbf.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin, kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için “Kırmızı çizgimizdir” dedi.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özlem Zengin'in açıklaması üzerine kendisine gösterilen tepkiye ilişkin "Vay efendim sen misin bunu diyen? Erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderi tipler, hemen saldırıya geçtiler. Acımasızca. Vicdansızca. Hunharca. Aynı cümleyi bazı AK Partili erkek milletvekilleri de söylemişti. Onlara seslerini çıkaramayan bu tipler, bütün hınçlarını Özlem Zengin’den çıkarmaya çalıştılar. Vurdukça vurdular. Linçledikçe linçlediler" dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Böyle bir ortamda ne yapsaydı Özlem Zengin? Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa için... “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı deseydi? Ayrıca nedir bu Özlem Zengin öfkesi? Erkek egemen bakış açısına sahip dindar kanaat önderi bu tipler, kendilerinden farklı düşünen AK Partili erkek milletvekillerine karşı alabildiğine anlayış sergilerken... Kendilerinden farklı düşünen Özlem Zengin’e karşı neden bu denli gaddarlar? Bu tiplere kötü bir haberim var: Geçti o günler. Hülyalarınızı süsleyen o suskun kadın tipine, artık kendi evlerinizde bile rastlayamazsınız. Unutmayın: Özlem Zengin yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, ak parti, özlem zengin