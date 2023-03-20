https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html

Depremlerde can kaybı 50 bini aştı

Depremlerde can kaybı 50 bini aştı

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:55+0300

2023-03-20T14:55+0300

2023-03-20T15:16+0300

türkiye

afad

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html

türkiye

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