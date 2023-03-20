https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html
Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:55+0300
2023-03-20T14:55+0300
2023-03-20T15:16+0300
türkiye
afad
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html
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afad, deprem, kahramanmaraş
afad, deprem, kahramanmaraş
Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
14:55 20.03.2023 (güncellendi: 15:16 20.03.2023) Abone ol
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.
Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.
Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.