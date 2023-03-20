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https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html
Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:55+0300
2023-03-20T15:16+0300
türkiye
afad
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/cataklidan-afadin-depremlerden-36-saat-sonra-tskdan-yardim-istedigi-iddialarina-yalanlama-1068506428.html
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afad, deprem, kahramanmaraş
afad, deprem, kahramanmaraş

Depremlerde can kaybı 50 bini aştı

14:55 20.03.2023 (güncellendi: 15:16 20.03.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAFAD Başkanı Sezer
AFAD Başkanı Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.
Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.
Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.
Çataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Çataklı'dan 'AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği' iddialarına yalanlama
14:42
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