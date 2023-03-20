https://sputniknews.com.tr/20230320/adiyamanda-selde-kaybolan-iki-kisiye-ait-bazi-esyalar-bulundu-1068488088.html

Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu

Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili sağanak sonrası oluşan selde kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:15+0300

2023-03-20T10:15+0300

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türkiye

adıyaman

sel

kayıp

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İlçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmalara devam ediliyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, anne ve kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, iş makineleriyle de derenin geçtiği alanlarda balçık ve çamurlar temizleniyor.Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yaralarını sarmayla meşgulken, bir süre önce Tut ilçesinde selin meydana geldiğini hatırlattı.Kayıp 2 vatandaşı arama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:Binden fazla ekip sahadaÖzkan, ilçede sel sonrası 16 evi tahliye ettiklerini ve bu vatandaşların bir kısmının kendi istekleriyle yakınlarının yanında kaldığını ve bir kısmının da yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.Arama çalışmalarının yanı sıra diğer dere yataklarında da ıslah çalışması yürüttüklerini aktaran Özkan, "Ben de, binin üzerindeki arama kurtarma personeli, iş makineleri personeli ve sahada bize destek olan gönüllüler ve dualarıyla bizi misafir eden Tut ilçemizdeki hemşehrilerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. İnşallah çalışmalarımız kısa sürede neticelenir. Kayıplarımızı yakınlarına teslim ederiz. Onların gönülleri serinler ve biz de çalışmalarımızı tamamlamış oluruz." diye konuştu.Ekiplerin, yüreğini ortaya koyarak çalıştığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

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adıyaman, sel, kayıp