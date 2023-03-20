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ABD’li gazi Draven: Ukrayna, ölüm döşeğindeki hasta ve Batı’nın alay kurbanı
ABD’li gazi Draven: Ukrayna, ölüm döşeğindeki hasta ve Batı’nın alay kurbanı
ABD’li gazi Noctis Draven’e göre, Batı isteseydi Ukrayna’daki çatışmayı çoktan durdururdu, ama ABD çözüme ve hayatları kurtarmaya ilgi duymuyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:15+0300
2023-03-20T22:15+0300
dünya
noctis draven
abd
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın ABD’nin Ukraynalılara, Ruslara ve Amerikalılara acımadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Noctis Draven, “Batı, Washington’un emriyle Kiev’e, acıları ve ölümleri sürdüren finansman ve silah sağlamaya devam etmeseydi Ukrayna çatışması çoktan sona ermiş olacaktı” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın artık bozguna uğradığını herkesin gördüğünü dile getiren ABD’li gazinin sözlerine göre Batı, Rusya’nın savaş yeteneklerini gözlemlemek, kenti silah ve taktiğini test etmek istiyor. Ayrıca NATO’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışma yüzünden zayıflayacağını ve kolay bir hedef haline geleceğini umarak kendisine daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edildi.Draven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ölüm döşeğindeki bir hasta. Batı da ona daha fazla acı çektirmek için onu hayata döndürmeye devam ediyor. Bu çok acımasızca” diye yazdı.
rusya
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noctis draven, abd, rusya, ukrayna
noctis draven, abd, rusya, ukrayna

ABD’li gazi Draven: Ukrayna, ölüm döşeğindeki hasta ve Batı’nın alay kurbanı

22:15 20.03.2023
© Twitter / Noctis DravenNoctis Draven
Noctis Draven - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Twitter / Noctis Draven
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ABD’li gazi Noctis Draven’e göre, Batı isteseydi Ukrayna’daki çatışmayı çoktan durdururdu, ama ABD çözüme ve hayatları kurtarmaya ilgi duymuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın ABD’nin Ukraynalılara, Ruslara ve Amerikalılara acımadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Noctis Draven, “Batı, Washington’un emriyle Kiev’e, acıları ve ölümleri sürdüren finansman ve silah sağlamaya devam etmeseydi Ukrayna çatışması çoktan sona ermiş olacaktı” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın artık bozguna uğradığını herkesin gördüğünü dile getiren ABD’li gazinin sözlerine göre Batı, Rusya’nın savaş yeteneklerini gözlemlemek, kenti silah ve taktiğini test etmek istiyor. Ayrıca NATO’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışma yüzünden zayıflayacağını ve kolay bir hedef haline geleceğini umarak kendisine daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edildi.
Draven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ölüm döşeğindeki bir hasta. Batı da ona daha fazla acı çektirmek için onu hayata döndürmeye devam ediyor. Bu çok acımasızca” diye yazdı.
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