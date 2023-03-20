https://sputniknews.com.tr/20230320/abdli-gazi-draven-ukrayna-olum-dosegindeki-hasta-ve-batinin-alay-kurbani-1068529663.html

ABD’li gazi Draven: Ukrayna, ölüm döşeğindeki hasta ve Batı’nın alay kurbanı

ABD’li gazi Draven: Ukrayna, ölüm döşeğindeki hasta ve Batı’nın alay kurbanı

ABD’li gazi Noctis Draven’e göre, Batı isteseydi Ukrayna’daki çatışmayı çoktan durdururdu, ama ABD çözüme ve hayatları kurtarmaya ilgi duymuyor. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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noctis draven

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rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın ABD’nin Ukraynalılara, Ruslara ve Amerikalılara acımadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Noctis Draven, “Batı, Washington’un emriyle Kiev’e, acıları ve ölümleri sürdüren finansman ve silah sağlamaya devam etmeseydi Ukrayna çatışması çoktan sona ermiş olacaktı” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın artık bozguna uğradığını herkesin gördüğünü dile getiren ABD’li gazinin sözlerine göre Batı, Rusya’nın savaş yeteneklerini gözlemlemek, kenti silah ve taktiğini test etmek istiyor. Ayrıca NATO’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışma yüzünden zayıflayacağını ve kolay bir hedef haline geleceğini umarak kendisine daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edildi.Draven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ölüm döşeğindeki bir hasta. Batı da ona daha fazla acı çektirmek için onu hayata döndürmeye devam ediyor. Bu çok acımasızca” diye yazdı.

rusya

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noctis draven, abd, rusya, ukrayna