https://sputniknews.com.tr/20230320/abdden-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedelere-50-milyon-dolar-ek-yardim-1068531323.html

ABD'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 50 milyon dolar ek yardım

ABD'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 50 milyon dolar ek yardım

ABD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ek 50 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T23:15+0300

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2023-03-20T23:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

abd

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

deprem

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, "Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım etmek için ek 50 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdünde bulunulduğu" belirtildi.Açıklamada, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla insanın hayatını, 3 milyon kişinin evini kaybettiği, yüzbinlerce binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı aktarıldı.Yeni açıklanan miktarla ABD'nin insani yardımının 235 milyon dolara ulaştığı vurgulanan açıklamada, ek yardımla USAID ve ortaklarının mevcut gıda, yardım malzemeleri, barınak, güvenli su ve sanitasyon dağıtımlarını "Türkiye ve Suriye'de milyonlara ulaşacak şekilde" genişlettiğine değinildi.Ek yardımın ayrıca deprem travmasının etkilerini azaltmak için çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale, ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine yönlendirileceği, bununla birlikte 800 bin depremzedenin 6 aylık kalıcı gıda ve beslenme ihtiyacının karşılanması için harcanacağı kaydedildi.Açıklamada, ABD'nin "müdahale çabalarını yakından koordine etmek için" Türkiye hükümeti, BM, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün yanı sıra diğer küresel ortaklar, Türkiye ve Suriye'deki insani yardım kuruluşlarıyla yakın çalışma içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), deprem