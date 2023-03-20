https://sputniknews.com.tr/20230320/15-temmuz-sehitler-koprusudeki-bakim-calismasi-drone-ile-goruntulendi-1068521393.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki bakım çalışması drone ile görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki bakım çalışması drone ile görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün en yüksek noktasındaki çelik halatlarda yapılan çalışma drone ile kaydedildi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T17:44+0300
2023-03-20T17:44+0300
2023-03-20T17:44+0300
yaşam
türkiye
köprü
asya
avrupa
video
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Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İşçilerin deniz seviyesinden en yüksek noktası 165 metre olan köprünün halatları üzerinde durarak köprüdeki ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü. Köprüde yapılan çalışmalar kapsamında daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. Değiştirilen yeni aydınlatma kabloları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde özel günlerde farklı renklerle ışıklandırılarak renkli görüntülere sahne oluyor.
asya
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İki kıtanın 165 metre yüksekliğinde yapılan çalışma havadan görüntülendi
İki kıtanın 165 metre yüksekliğinde yapılan çalışma havadan görüntülendi
2023-03-20T17:44+0300
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türkiye, köprü, asya, avrupa, video, видео
türkiye, köprü, asya, avrupa, video, видео
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki bakım çalışması drone ile görüntülendi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün en yüksek noktasındaki çelik halatlarda yapılan çalışma drone ile kaydedildi.
Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.
İşçilerin deniz seviyesinden en yüksek noktası 165 metre olan köprünün halatları üzerinde durarak köprüdeki ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü.
Köprüde yapılan çalışmalar kapsamında daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.
Değiştirilen yeni aydınlatma kabloları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde özel günlerde farklı renklerle ışıklandırılarak renkli görüntülere sahne oluyor.