https://sputniknews.com.tr/20230320/15-temmuz-sehitler-koprusudeki-bakim-calismasi-drone-ile-goruntulendi-1068521393.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki bakım çalışması drone ile görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki bakım çalışması drone ile görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün en yüksek noktasındaki çelik halatlarda yapılan çalışma drone ile kaydedildi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T17:44+0300

2023-03-20T17:44+0300

2023-03-20T17:44+0300

yaşam

türkiye

köprü

asya

avrupa

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068521231_0:322:1694:1275_1920x0_80_0_0_34d21d07c2ab65abbd0da5a39ca9290c.png

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İşçilerin deniz seviyesinden en yüksek noktası 165 metre olan köprünün halatları üzerinde durarak köprüdeki ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü. Köprüde yapılan çalışmalar kapsamında daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. Değiştirilen yeni aydınlatma kabloları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde özel günlerde farklı renklerle ışıklandırılarak renkli görüntülere sahne oluyor.

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

İki kıtanın 165 metre yüksekliğinde yapılan çalışma havadan görüntülendi İki kıtanın 165 metre yüksekliğinde yapılan çalışma havadan görüntülendi 2023-03-20T17:44+0300 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, köprü, asya, avrupa, video, видео