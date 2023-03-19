https://sputniknews.com.tr/20230319/trumpin-tutuklanacagina-yonelik-aciklamasi-washingtonda-tartisma-cikardi-1068449736.html

Trump'ın tutuklanacağına yönelik açıklaması Washington'da tartışma çıkardı

Trump'ın tutuklanacağına yönelik açıklaması Washington'da tartışma çıkardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta tutuklanabileceğini açıklaması üzerine, Cumhuriyetçi kongre üyelerinden bu yönde olası bir girişimin "siyasi bir... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T05:59+0300

2023-03-19T05:59+0300

2023-03-19T05:59+0300

dünya

abd

donald trump

elon musk

kevin mccarthy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068356734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac8574522273986e9609319e662e17a1.jpg

Eski Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabından, New York’un Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisini salı günü tutuklatabileceğini paylaşması, Washington’da tartışmalara neden oldu.Twitter hesabından açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'a atıfta bulunarak, "İşte yine başlıyoruz, şiddetli suçluları serbest bırakan radikal bir savcının, Başkan Trump'a karşı siyasi intikam peşinde koşarken yetkisini kötüye kullanması… Siyasi motivasyonlu davalarla, seçimlere müdahale ederek demokrasimizi altüst etmek için federal fonların kullanılıp kullanılmadığını derhal araştırmak için ilgili komiteleri yönlendiriyorum" ifadelerini kullandı.Trump’ın Kongredeki önemli destekçilerinden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, yaptığı Twitter paylaşımında, “Biden’ın Adalet Bakanlığı, Demokrat Manhattan Savcısı ile iş birliği yaparak, 2024'te en önde görünen Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ı tutuklamak ve ona sahte eski bir suçlama ile dava açmak için çalışıyor. Bu tamamen siyasi. Bu, komünist ülkelerin siyasi rakiplerini yok etmek için yaptıkları şeydir!” ifadelerini kullandı.Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, bu duruma müdahale etmek için gerekli güce sahip olduğunu belirten Greeene, Adalet Bakanlığının bütçesinin askıya alınabileceğini kaydetti.Trump’ın Temsilciler Meclisindeki taraftarlarından Matt Gaetz yaptığı Twitter paylaşımında, “Seçim kampanyasının finansal ihlali ya başkalarının parasını yasa dışı bir şekilde harcamakla ya da kampanyanıza almamanız gereken paraları almakla ilgilidir. Trump ise bunlardan hiçbirini yapmadı. Özel bir anlaşma için kampanya ile ilgili olmayan kendi parasını kullandı” açıklamasında bulundu.Gaetz, iddianamenin “güvenilmez” ve “tahrif edilmiş bir hukuki teoriye” dayandığını kaydederken, Trump’a yönelik bir tutuklama girişiminin siyaseti suistimal eden absürt bir suçlama olacağını kaydetti.Ron DeSantis'e 2024 başkan adaylığı için destek veren Teksas temsilcisi Cumhuriyetçi Chip Roy da Twitter'da Trump'ı desteklemek için açıklamalarda bulundu.Roy, "New York’taki Başkan Trump'ın yaklaşan suçlaması, zorlamayla, karmaşık hukuki teoriye dayalı siyasi bir kovuşturma olarak ele alınmalıdır. Bu, tüm Amerikalılara karşı silahlaştırılacak siyasallaşmış bir 'adalet' sistemi tehlikesini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.Pelosi’den mahkemeye destekÖte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise mahkemeye destek verdi.Pelosi Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Tartışmaya Elon Musk da katıldıTrump’ın paylaşımına yönelik açıklamalardan biri de Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan geldi.Musk, Trump’un tutuklanabileceğine yönelik bir haberin altına “Bu gerçekleştirse Trump çok daha büyük zaferle döner” ifadelerini kullandı.Eski Başkan Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanabileceğini ve bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.Manhattan Bölge Savcısı Bragg'ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.Daniels’in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230318/trump-gozaltina-alinacagim-1068439891.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, elon musk, kevin mccarthy