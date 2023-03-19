https://sputniknews.com.tr/20230319/suriyeli-uzman-ukraynali-askerlerin-kuran-i-kerimi-yakmasi-nazi-ideolojisinin-tezahurudur-1068446510.html

Suriyeli uzman: Ukraynalı askerlerin Kur'an-ı Kerim’i yakması Nazi ideolojisinin tezahürüdür

Suriyeli uzman: Ukraynalı askerlerin Kur'an-ı Kerim’i yakması Nazi ideolojisinin tezahürüdür

Suriyeli siyaset bilimci Dr. Usama Dannoura, Ukraynalı askerlerin Kur'an-ı Kerim’i yakmasını Nazi ideolojisinin nefret tohumları ekmeye adanmış bir tezahürü... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T01:09+0300

2023-03-19T01:09+0300

2023-03-19T01:14+0300

ukrayna krizi

kur'an-ı kerim

kuran-ı kerim

ukrayna

ukrayna krizi

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Kur'an-ı Kerim’in Ukraynalı askerler tarafından yakması olayı ile ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Dannura, “Ukrayna rejiminin yakın müttefikleri arasında liberalizm ve özgürlük bayrağı altında kutsal kitabı kirletme operasyonları yürüten gruplar görüyoruz. Bu tür olayları Danimarka ve İsveç’te daha önce gördük, peygamber ile ilgili karikatürleri de hatırlayalım, tüm bunlar İslami sembollere hakarettir” dedi ve şöyle devam etti:Suriyeli uzman, “Ukrayna, nefreti körüklemek gerektiğinde dini kullanıyor, her iki taraf da aynı dine ve kiliseye mensup olsa dahi dini, diğer dinlerin takipçilerini nefretle suçlama faktörü olarak kullanıyor, zira Batı nefret için bir başka bahane, Rus ve Ukrayna halklarını ayırmak için başka bir sebep bulmak için bu kiliseyi bölmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.Kur'an-ı Kerim’i yakma olayına bir yorum da Afgan siyaset uzmanı Yahya Chawosh’tan geldi. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını ateş yakmak için kullanan Ukraynalı askerin bu eylemini kepaze ve iğrenç olarak nitelendiren Chawosh, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230318/cecen-lider-kadirov-kuran-yakan-ukraynali-askerin-basina-odul-koydu-1068435981.html

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kur'an-ı kerim, kuran-ı kerim, ukrayna, ukrayna krizi