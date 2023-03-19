https://sputniknews.com.tr/20230319/sudan-ordu-komutani-burhan-zorba-bir-yonetimin-kurulmasini-engellemek-icin-calisiyoruz-1068448426.html

Sudan ordu komutanı Burhan: Zorba bir yönetimin kurulmasını engellemek için çalışıyoruz

Sudan ordu komutanı Burhan: Zorba bir yönetimin kurulmasını engellemek için çalışıyoruz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkede sivil yönetimin kurulması ve gelecekte zorba bir yönetimin kurulmasını... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T04:31+0300

2023-03-19T04:31+0300

2023-03-19T04:33+0300

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sivil

abdulfettah el-burhan

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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Meravi kentinde toplu nikah merasimine katıldı.Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı Kuvvetlerin ve halkın desteğine ihtiyaç duyan sivil bir yönetim oluşturmak ve bu yönetimin düzeltilmesi ve doğru yoldan sapmasını engellemek ve herhangi bir zorba yönetimin kurulmasını engellemek için çalışıyoruz.” dedi.Ordunun devletin omurgasını oluşturduğunu belirten Burhan, "Her zaman vatandaşların yanında yer alacağız." diye konuştu.Sudan ordusunun 25 Ekim 2021'deki askeri darbesinden bu yana sivil yönetime geçilmesi amacıyla uluslararası tarafların da desteğiyle asker ve sivillerin görüşmeleri sürüyor.

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afrika, sudan, sivil, abdulfettah el-burhan