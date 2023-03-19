https://sputniknews.com.tr/20230319/sky-news-sunucusu-ukraynadaki-catismayi-batinin-rusya-ile-yuruttugu-vekalet-savasi-olarak-niteledi-1068476747.html
Sky News sunucusu Ukrayna’daki çatışmayı Batı’nın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olarak niteledi
Sky News sunucusu Ukrayna’daki çatışmayı Batı’nın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olarak niteledi
Avustralyalı Sky News televizyonunun sunucusu ve eski Senatör Cory Bernardi, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olduğunu belirtti. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T23:14+0300
2023-03-19T23:14+0300
2023-03-19T23:14+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
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Avustralyalı Sky News televizyonunun sunucusu ve eski Senatör Cory Bernardi, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olduğunu söyledi.Bernardi, “Ukrayna'daki vekalet savaşının, açıkçası Ukrayna'yı kurtarmaktan çok Rusya'yı yok etmeyi önemseyenlerin çıkarları ile körüklendiğine dair giderek artan bir anlayış söz konusu” diye konuştu.Birçok Batılı liderin, özellikle de ABD ve İngiltere yönetimlerinin bu çatışmayı sona erdirmeye ilgi göstermediğine dikkat çeken Bernardi, ayrıca sayısı giderek artan insanın mevcut krizin 2014'te Ukrayna'da Washington destekli darbeyle başladığına inandığının altını çizdi.Bernardi, “O zamandan beri etnik Ruslar, Ukrayna hükümetinin onayıyla faaliyet gösteren neo-Nazi grupları tarafından hedef alındı” ifadelerini kullandı.Eski senatör ayrıca ‘Rus ulusal güvenliğinin tartışmaya açık olmayan bir direği’ olan Kiev'in tarafsız statüsünü tehdit eden ‘NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru amansız ilerlemesine’ işaret etti.
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nato, ukrayna
Sky News sunucusu Ukrayna’daki çatışmayı Batı’nın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olarak niteledi
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Avustralyalı Sky News televizyonunun sunucusu ve eski Senatör Cory Bernardi, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olduğunu belirtti.
Avustralyalı Sky News televizyonunun sunucusu ve eski Senatör Cory Bernardi, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile yürüttüğü vekalet savaşı olduğunu söyledi.
Bernardi, “Ukrayna'daki vekalet savaşının, açıkçası Ukrayna'yı kurtarmaktan çok Rusya'yı yok etmeyi önemseyenlerin çıkarları ile körüklendiğine dair giderek artan bir anlayış söz konusu” diye konuştu.
Birçok Batılı liderin, özellikle de ABD ve İngiltere yönetimlerinin bu çatışmayı sona erdirmeye ilgi göstermediğine dikkat çeken Bernardi, ayrıca sayısı giderek artan insanın mevcut krizin 2014'te Ukrayna'da Washington destekli darbeyle başladığına inandığının altını çizdi.
Bernardi, “O zamandan beri etnik Ruslar, Ukrayna hükümetinin onayıyla faaliyet gösteren neo-Nazi grupları tarafından hedef alındı” ifadelerini kullandı.
Eski senatör ayrıca ‘Rus ulusal güvenliğinin tartışmaya açık olmayan bir direği’ olan Kiev'in tarafsız statüsünü tehdit eden ‘NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru amansız ilerlemesine’ işaret etti.