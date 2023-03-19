https://sputniknews.com.tr/20230319/singapurda-katarakt-ameliyati-olan-penguenlere-dunyada-ilk-kez-ozel-uretim-lensler-takildi-1068449519.html

Singapur’da katarakt ameliyatı olan penguenlere 'dünyada ilk kez' özel üretim lensler takıldı

Singapur’da katarakt ameliyatı olan penguenlere 'dünyada ilk kez' özel üretim lensler takıldı

Singapur'daki kuş parkında yaşayan ve görme problemi olduğu fark edilen penguenlere katarakt ameliyatı yapıldıktan sonra özel üretim lensler takıldı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T05:30+0300

2023-03-19T05:30+0300

2023-03-19T05:35+0300

dünya

singapur

penguen

katarakt

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CNN'in haberine göre, Singapur'un ünlü Jurong Kuş Parkı'nın misafiri 6 penguen 2 ay önce katarakt ameliyatına alındı.Ülkedeki hayvanat bahçelerinin yönetiminden sorumlu Mandai Vahşi Yaşam Grubu'ndan (MWG) yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyata alınan 6 yaşlı penguen tamamen iyileşti.Yaş ilerledikçe insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da görülen kataraktın, Jurong Kuş Parkı'ndaki 20 yaş üstü 3 kral penguenin ve yaşları 7 ila 13 arasında değişen 3 humboldt penguenin yaşamsal faaliyetlerini etkilediği fark edildi.Katarakt ameliyatına katılan Veteriner Gladys Boo, 3 kral penguene özel üretim lensler takıldığını ve uygulamanın "dünyada bir ilk" olduğunu ifade etti. Her bir penguenin göz ölçümüne göre Almanya’da üretilen lenslerin yapımı 2 ay aldı.Boo, "gözlerinin önündeki şeyi görmede güçlük yaşadığı" anlaşılan kral penguenler için lens takma seçeneğini değerlendirmelerinde, hayvanların gözlerinin yeterli büyüklükte ve lensleri tutacak dayanıklılıkta olmasının etkili ettiğini dile getirdi."Veteriner tıbbında bir mihenk taşı" olarak nitelediği ameliyatın risklerine de dikkati çeken Boo, penguenlerin su altındaki yaşamlarını kolaylaştıran üçüncü bir gözkapağına sahip olduklarını ve ameliyat sırasında bunun kapanma riskinin bulunduğunu belirtti.Başarılı geçen işlem sonrası gözetim altında ve sudan uzak tutulan 6 penguene günde iki kez göz damlası uygulandı. Lenslere alışan penguenlerin hareket kabiliyetlerinin arttığı gözlemlendi.Hayvan koruma ve rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği Singapur’un turistik noktalarından olan Jurong Kuş Parkı, 3 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor.İkinci en büyük penguen türü olan kral penguenler, Güney Okyanusya ve Antarktika’da yaşıyor. Boyları 1 metreye kadar uzayabilen ve 18 kilograma kadar çıkabilen penguenler koruma alanlarında 30 yıla kadar yaşayabiliyor.

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singapur, penguen, katarakt