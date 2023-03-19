https://sputniknews.com.tr/20230319/senol-gunesten-jorge-jesusun-sozlerine-yanit-bu-tip-yorumlari-dogru-bulmuyorum--1068451755.html

Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: Bu tip yorumları doğru bulmuyorum

Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: Bu tip yorumları doğru bulmuyorum

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli aradan sonra karşılaşacakları Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde yaptığı "Süper Lig'de... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T10:04+0300

2023-03-19T10:04+0300

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şenol güneş

beşiktaş

spor

jorge jesus

fenerbahçe

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Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin de gücünü biliyorduk, kendi güveni vardı. Konum ve isim olarak geride düşünülse de rahatlıkla kontraatağa çıkan bir takım. İlk yarı oyuna hakimdik. Rakibin kontrasına izin vermedik. Topu kullanırken yavaş kullandık, öne dikine kullanamadık. Ortalarımızı da buluşturamadık. 40'a yakın ortamız var. İlk yarıda şut atamadık. İkinci yarıda attığımız şutlar gol oldu" dedi.‘Yediğimiz gol oyun disiplinini kaybettirdi’Siyah-beyazlı takımın oyununu da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" ifadelerini kullandı.‘Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum’Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" şeklindeki ifadesi ile ilgili, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230317/jorge-jesus-turkiyede-maclar-sahada-degil-masada-kazaniliyor-1068371181.html

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şenol güneş, beşiktaş, jorge jesus, fenerbahçe