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Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: Bu tip yorumları doğru bulmuyorum
Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: Bu tip yorumları doğru bulmuyorum
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli aradan sonra karşılaşacakları Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde yaptığı "Süper Lig'de... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T10:04+0300
2023-03-19T10:07+0300
şenol güneş
beşiktaş
spor
jorge jesus
fenerbahçe
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Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin de gücünü biliyorduk, kendi güveni vardı. Konum ve isim olarak geride düşünülse de rahatlıkla kontraatağa çıkan bir takım. İlk yarı oyuna hakimdik. Rakibin kontrasına izin vermedik. Topu kullanırken yavaş kullandık, öne dikine kullanamadık. Ortalarımızı da buluşturamadık. 40'a yakın ortamız var. İlk yarıda şut atamadık. İkinci yarıda attığımız şutlar gol oldu" dedi.‘Yediğimiz gol oyun disiplinini kaybettirdi’Siyah-beyazlı takımın oyununu da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" ifadelerini kullandı.‘Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum’Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" şeklindeki ifadesi ile ilgili, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/jorge-jesus-turkiyede-maclar-sahada-degil-masada-kazaniliyor-1068371181.html
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şenol güneş, beşiktaş, jorge jesus, fenerbahçe

Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: Bu tip yorumları doğru bulmuyorum

10:04 19.03.2023 (güncellendi: 10:07 19.03.2023)
© AA / Şenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA /
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli aradan sonra karşılaşacakları Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde yaptığı "Süper Lig'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" açıklamasını, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum" diyerek yorumladı.
Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin de gücünü biliyorduk, kendi güveni vardı. Konum ve isim olarak geride düşünülse de rahatlıkla kontraatağa çıkan bir takım. İlk yarı oyuna hakimdik. Rakibin kontrasına izin vermedik. Topu kullanırken yavaş kullandık, öne dikine kullanamadık. Ortalarımızı da buluşturamadık. 40'a yakın ortamız var. İlk yarıda şut atamadık. İkinci yarıda attığımız şutlar gol oldu" dedi.

‘Yediğimiz gol oyun disiplinini kaybettirdi’

Siyah-beyazlı takımın oyununu da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:
"Ghezzal oyunda elinden geleni yaptı. Teknik ve oyun zekası iyi olduğu için etkili olmaya çalıştı. 2-0 olduktan sonra oyun kontrolümüzdeydi. Değişiklikler yaptık, daha fazla top tutmamız gerekirken rakip daha çok kontraya çıktı. Hatalı bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Yediğimiz gol oyun disiplinini kaybettirdi. Orta sahayı da kaybetmiştik, sonra toparladık. Taraftarın böyle bir havada bize destek olması takdire şayan, teşekkür ediyoruz. Top kayıplarımızı az yapacağız. İlk yarıda yapmamız gerekenleri ikinci yarıda yaptık. Skor da bazen etkiliyor. 2-0'ın rahatlığı var. Böyle goller yersek hiçbir şeyin altından kalkamayız. Kaybettiğimiz hiçbir maçta rakibe ezilmedik. Savunma yaparak yendiler bizi. Bu dalgalanmaları geçireceğiz, oyuncular da yer bulacaklar. Orta sahadaki oyuncuların yeteneklerine inanıyorum. Aboubakar'ın yükselen grafiği var. Cenk çalışıyor. Muleka gelirse daha iyi olacak. Takım olmaya döndük. Geçen maçta da kazanmayı hak etmedik kimse diyemez. Kazanırken göze hoş gelen oyun da oynamalıyız."
Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" ifadelerini kullandı.

‘Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum’

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" şeklindeki ifadesi ile ilgili, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
SPOR
Jorge Jesus: Türkiye’de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor
17 Mart, 01:05
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