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https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1068473967.html
Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi
Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi
Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
şanlıurfa
eğitim
sağanak
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Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.
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şanlıurfa, eğitim, sağanak
şanlıurfa, eğitim, sağanak

Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi

21:10 19.03.2023 (güncellendi: 21:11 19.03.2023)
© AAŞanlıurfa'da sel
Şanlıurfa'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.
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