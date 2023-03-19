https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1068473967.html

Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

eğitim

sağanak

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Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.

türkiye

şanlıurfa

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şanlıurfa, eğitim, sağanak