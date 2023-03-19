https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1068473967.html
Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi
Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi
Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T21:10+0300
2023-03-19T21:10+0300
2023-03-19T21:11+0300
türkiye
şanlıurfa
eğitim
sağanak
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Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.
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şanlıurfa, eğitim, sağanak
şanlıurfa, eğitim, sağanak
Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi
21:10 19.03.2023 (güncellendi: 21:11 19.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.