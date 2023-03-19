Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfa-valiligi-sel-nedeniyle-16-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1068457270.html
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şanlıurfa Valiliği, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu sele ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T12:39+0300
2023-03-19T12:40+0300
şanlıurfa valiliği
sel
türkiye
hayatını kaybedenler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068458090_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a892f71f4feca86d85bc8601d79a50b1.jpg
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Mart'taki sel felaketinin ardından dün öğleden sonra tekrar başlayan sağanağın gece devam ettiği ve tüm tedbirlerin alınarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.Sahada 9 bin 622 personel ve 1687 aracın görev yaptığı aktarılan açılamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfada-saganak-yagis-bu-gece-butun-araclarimiz-teyakkuz-halindeler-1068445598.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068458090_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7285e0bc6be0d703dae8a0678da7c27c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa valiliği, sel, hayatını kaybedenler
şanlıurfa valiliği, sel, hayatını kaybedenler

Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti

12:39 19.03.2023 (güncellendi: 12:40 19.03.2023)
© AAŞanlıurfa, sel
Şanlıurfa, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Şanlıurfa Valiliği, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu sele ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Mart'taki sel felaketinin ardından dün öğleden sonra tekrar başlayan sağanağın gece devam ettiği ve tüm tedbirlerin alınarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.
Sahada 9 bin 622 personel ve 1687 aracın görev yaptığı aktarılan açılamada, şunlar kaydedildi:
"Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir. Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."
Şanlıurfa'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
TÜRKİYE
Şanlıurfa’da sağanak yağış: 'Bu gece bütün araçlarımız teyakkuz halindeler'
00:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала