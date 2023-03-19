https://sputniknews.com.tr/20230319/saglik-bakani-koca-tipta-uzmanlik-kurulu-kararlarini-acikladi-1068475396.html

Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlardan olağanüstü hal süresi içinde başvuranların... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

deprem

tıpta uzmanlık sınavı

tıp

kurul

karar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Koca, "Tıpta Uzmanlık Kurulu açıkladı. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan olağanüstü hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Kurulun açıklamalarının ayrıntılarına 'http://tuk.saglik.gov.tr' linkinden ulaşılabilecek.Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilen kurumların ve bu kurumlardaki uzmanlık öğrencilerinin durumu 15 Mart'ta yapılan Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında değerlendirildi.Tıpta Uzmanlık Kurulunca yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, depremlerden etkilenen illerde uzmanlık eğitimi görmekte olan uzmanlık öğrencileri hakkında 2293 sayılı karar alındı.Kararın Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına duyurulması için resmi yazışma süreci başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/saglik-bakani-kocadan-deprem-bolgesinde-ishal-salgini-iddialarina-iliskin-aciklama-1068446782.html

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