https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-ukrayna-ordusunun-kupyansk-yonundeki-iki-kesif-girisimi-onlendi---1068456253.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki iki keşif girişimi önlendi

Rusya: Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki iki keşif girişimi önlendi

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki keşif girişimlerini çarpışarak ve yedek askerlerini intikal ettirerek önlediği belirtildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T11:44+0300

2023-03-19T11:44+0300

2023-03-19T11:46+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067762933_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_a9a1b12e8bac0dbe6c0ecbdef4cd1531.jpg

Kupansk yönündeki gelişme hakkında açıklama yapan 'Zapad' askeri grubu sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy, "Zapad grubu, Kupyansk yönünde son 24 saat içinde Gryanikovka yerleşiminde çarpışarak ve Perşetravnevo yerleşiminde yedek askerleri intikal ettirerek düşmanın iki keşif girişimini akamete uğrattı" dedi. Zıbinskiy, Gryanikovka, Orlyanskoye, Artyomovka yerleşimlerinde düşmana ait üç sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini vurguladı. Zıbinskiy, Dvureçnoye yerleşiminde düşmana ait havan silahının topçu birlikleri tarafından imha edildiğini, Leleka-100 tipi bir İHA'nın da hava savunma araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, iha