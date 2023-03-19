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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-ukrayna-ordusunun-kupyansk-yonundeki-iki-kesif-girisimi-onlendi---1068456253.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki iki keşif girişimi önlendi
Rusya: Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki iki keşif girişimi önlendi
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki keşif girişimlerini çarpışarak ve yedek askerlerini intikal ettirerek önlediği belirtildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T11:44+0300
2023-03-19T11:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Kupansk yönündeki gelişme hakkında açıklama yapan 'Zapad' askeri grubu sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy, "Zapad grubu, Kupyansk yönünde son 24 saat içinde Gryanikovka yerleşiminde çarpışarak ve Perşetravnevo yerleşiminde yedek askerleri intikal ettirerek düşmanın iki keşif girişimini akamete uğrattı" dedi. Zıbinskiy, Gryanikovka, Orlyanskoye, Artyomovka yerleşimlerinde düşmana ait üç sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini vurguladı. Zıbinskiy, Dvureçnoye yerleşiminde düşmana ait havan silahının topçu birlikleri tarafından imha edildiğini, Leleka-100 tipi bir İHA'nın da hava savunma araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
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rusya, ukrayna, iha
rusya, ukrayna, iha

Rusya: Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki iki keşif girişimi önlendi

11:44 19.03.2023 (güncellendi: 11:46 19.03.2023)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki keşif girişimlerini çarpışarak ve yedek askerlerini intikal ettirerek önlediği belirtildi.
Kupansk yönündeki gelişme hakkında açıklama yapan 'Zapad' askeri grubu sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy, "Zapad grubu, Kupyansk yönünde son 24 saat içinde Gryanikovka yerleşiminde çarpışarak ve Perşetravnevo yerleşiminde yedek askerleri intikal ettirerek düşmanın iki keşif girişimini akamete uğrattı" dedi.
Zıbinskiy, Gryanikovka, Orlyanskoye, Artyomovka yerleşimlerinde düşmana ait üç sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini vurguladı.
Zıbinskiy, Dvureçnoye yerleşiminde düşmana ait havan silahının topçu birlikleri tarafından imha edildiğini, Leleka-100 tipi bir İHA'nın da hava savunma araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
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