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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1068471349.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T18:44+0300
2023-03-19T18:48+0300
igor konaşenkov
ukrayna krizi
helikopter
mi-8
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü igor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Rus ordu birliklerinin Harkov bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü ifade eden Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde HIMARS ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan dokuz füzenin önlendiği bilgisini verdi.Tümgeneral Konaşenkov, “Herson bölgesindeki Otradokamenka yerleşim bölgesinde (Ukrayna) 122. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait silah ve askeri teçhizatın bulunduğu iki hangar vuruldu” diye konuştu.Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin taktik uçakları ve savaş jetleri ile, füze ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile ‘bir günde atış mevzilerinde bulunan 92 topçu birliğinin, düşmanın 114 bölgedeki insan gücü ile askeri araçlarının vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, ayrıca Harkov ve Herson bölgeleri ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde Ukrayna’ya ait yedi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini vurguladı.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 402 uçak, 222 helikopter, 3 bin 464 insansız hava aracı, 414 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 338 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.069 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 388 sahra ve havan topu ile 9 bin 11 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı
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igor konaşenkov, helikopter, mi-8, ukrayna, ukrayna krizi
igor konaşenkov, helikopter, mi-8, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

18:44 19.03.2023 (güncellendi: 18:48 19.03.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü igor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Rus ordu birliklerinin Harkov bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü ifade eden Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde HIMARS ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan dokuz füzenin önlendiği bilgisini verdi.
Tümgeneral Konaşenkov, “Herson bölgesindeki Otradokamenka yerleşim bölgesinde (Ukrayna) 122. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait silah ve askeri teçhizatın bulunduğu iki hangar vuruldu” diye konuştu.
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin taktik uçakları ve savaş jetleri ile, füze ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile ‘bir günde atış mevzilerinde bulunan 92 topçu birliğinin, düşmanın 114 bölgedeki insan gücü ile askeri araçlarının vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, ayrıca Harkov ve Herson bölgeleri ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde Ukrayna’ya ait yedi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini vurguladı.
Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 402 uçak, 222 helikopter, 3 bin 464 insansız hava aracı, 414 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 338 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.069 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 388 sahra ve havan topu ile 9 bin 11 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı
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