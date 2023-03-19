https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-saglik-bakanligi-hataya-sahra-hastanesi-gonderdi--1068460255.html
Rusya Sağlık Bakanlığı, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi
Rusya Sağlık Bakanlığı, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T13:38+0300
2023-03-19T13:38+0300
2023-03-19T13:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
rusya
sahra hastanesi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi. Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi. Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.
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hatay, deprem, rusya, sahra hastanesi
hatay, deprem, rusya, sahra hastanesi
Rusya Sağlık Bakanlığı, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi
13:38 19.03.2023 (güncellendi: 13:43 19.03.2023) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi.
Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.