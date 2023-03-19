https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-saglik-bakanligi-hataya-sahra-hastanesi-gonderdi--1068460255.html

Rusya Sağlık Bakanlığı, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi

Rusya Sağlık Bakanlığı, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T13:38+0300

2023-03-19T13:38+0300

2023-03-19T13:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

rusya

sahra hastanesi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi. Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi. Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.

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