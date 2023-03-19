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https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-basbakan-yardimcisi-manturov-el-dabaa-nukleer-santralinin-insaati-programin-ilerisinde-1068474489.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatı programın ilerisinde
Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatı programın ilerisinde
Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Mısır’daki El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T21:49+0300
2023-03-19T21:58+0300
denis manturov
dünya
rosatom
nükleer santral
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un üstlendiği Mısır’ın ilk nükleer santrali olan El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini söyledi.Manturov, projenin yeni jeopolitik durumun dikkate alınarak ne kadar süreceği sorusu karşısında, “Şimdilik programın ilerisinde devam ediyoruz” yanıtını verdi.İnşaatı geçen yılın temmuz ayında başlayan El-Dabaa Nükleer Santrali, Mısır'ın ilk nükleer santrali ve Rosatom'un Afrika'daki ilk büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Dört güç ünitesinden oluşacak ve toplam kurulu elektrik kapasitesi yaklaşık 4.8 GW olarak hesaplanan tesis Akdeniz kıyısında, başkent Kahire’den 350 kilometrelik mesafedeki Matruh bölgesinde inşa ediliyor.
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denis manturov, rosatom, nükleer santral
denis manturov, rosatom, nükleer santral

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatı programın ilerisinde

21:49 19.03.2023 (güncellendi: 21:58 19.03.2023)
© SputnikRusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© Sputnik
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Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Mısır’daki El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini belirtti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un üstlendiği Mısır’ın ilk nükleer santrali olan El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini söyledi.
Manturov, projenin yeni jeopolitik durumun dikkate alınarak ne kadar süreceği sorusu karşısında, “Şimdilik programın ilerisinde devam ediyoruz” yanıtını verdi.
İnşaatı geçen yılın temmuz ayında başlayan El-Dabaa Nükleer Santrali, Mısır'ın ilk nükleer santrali ve Rosatom'un Afrika'daki ilk büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Dört güç ünitesinden oluşacak ve toplam kurulu elektrik kapasitesi yaklaşık 4.8 GW olarak hesaplanan tesis Akdeniz kıyısında, başkent Kahire’den 350 kilometrelik mesafedeki Matruh bölgesinde inşa ediliyor.
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