https://sputniknews.com.tr/20230319/rusya-basbakan-yardimcisi-manturov-el-dabaa-nukleer-santralinin-insaati-programin-ilerisinde-1068474489.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatı programın ilerisinde

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatı programın ilerisinde

Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Mısır’daki El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T21:49+0300

2023-03-19T21:49+0300

2023-03-19T21:58+0300

denis manturov

dünya

rosatom

nükleer santral

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un üstlendiği Mısır’ın ilk nükleer santrali olan El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatının programın ilerisinde devam ettiğini söyledi.Manturov, projenin yeni jeopolitik durumun dikkate alınarak ne kadar süreceği sorusu karşısında, “Şimdilik programın ilerisinde devam ediyoruz” yanıtını verdi.İnşaatı geçen yılın temmuz ayında başlayan El-Dabaa Nükleer Santrali, Mısır'ın ilk nükleer santrali ve Rosatom'un Afrika'daki ilk büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Dört güç ünitesinden oluşacak ve toplam kurulu elektrik kapasitesi yaklaşık 4.8 GW olarak hesaplanan tesis Akdeniz kıyısında, başkent Kahire’den 350 kilometrelik mesafedeki Matruh bölgesinde inşa ediliyor.

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denis manturov, rosatom, nükleer santral