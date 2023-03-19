https://sputniknews.com.tr/20230319/ordu-pidesi-cografi-isaretle-tescillendi-1068473474.html
Ordu pidesi coğrafi işaretle tescillendi
Ordu pidesi coğrafi işaretle tescillendi
Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesine, coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T20:37+0300
2023-03-19T20:37+0300
2023-03-19T20:37+0300
yaşam
ordu
pide
tescil
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Ordu pidesinin, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 1 Şubat 2023 tarih ve 142 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği kaydedildi.Orduluların severek tükettiği, yerli ve yabancı turistlerin kente geldiklerinde tattığı, ihracatı da yapılan Ordu pidesinin lezzetinin ülke sınırlarını aştığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek yarı açık şekilde üretilen Ordu pidesi yoğun ilgi görüyor" ifadesi kullanıldı.Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesiyle birlikte il genelindeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14'e çıktığı bilgisi yer alan açıklamada, daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeğinin (Mesudiye goliti) tescillendiği hatırlatıldı.
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ordu, pide, tescil
Ordu pidesi coğrafi işaretle tescillendi
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Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesine, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Ordu pidesinin, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 1 Şubat 2023 tarih ve 142 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği kaydedildi.
Orduluların severek tükettiği, yerli ve yabancı turistlerin kente geldiklerinde tattığı, ihracatı da yapılan Ordu pidesinin lezzetinin ülke sınırlarını aştığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek yarı açık şekilde üretilen Ordu pidesi yoğun ilgi görüyor" ifadesi kullanıldı.
Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesiyle birlikte il genelindeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14'e çıktığı bilgisi yer alan açıklamada, daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeğinin (Mesudiye goliti) tescillendiği hatırlatıldı.