https://sputniknews.com.tr/20230319/motosiklete-carpti-sakinlestirmek-icin-operek-teselli-etmeye-calisti-1068452593.html
Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı
Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı
Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T10:16+0300
2023-03-19T10:16+0300
2023-03-19T10:35+0300
motosiklet
kaza
öpmek
türkiye
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Osmaniye’de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü.Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı.Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/mhpli-iki-belde-belediye-baskani-antalyada-trafik-kazasinda-yaralandi-1068448628.html
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motosiklet, kaza, öpmek
Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı
10:16 19.03.2023 (güncellendi: 10:35 19.03.2023) Abone ol
Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı.
Osmaniye’de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü.
Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı.
Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.