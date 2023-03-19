https://sputniknews.com.tr/20230319/motosiklete-carpti-sakinlestirmek-icin-operek-teselli-etmeye-calisti-1068452593.html

Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı

Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı

Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T10:16+0300

2023-03-19T10:16+0300

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motosiklet

kaza

öpmek

türkiye

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Osmaniye’de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü.Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı.Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/mhpli-iki-belde-belediye-baskani-antalyada-trafik-kazasinda-yaralandi-1068448628.html

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motosiklet, kaza, öpmek