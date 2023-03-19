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Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı
Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı
Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T10:16+0300
2023-03-19T10:35+0300
motosiklet
kaza
öpmek
türkiye
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Osmaniye’de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü.Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı.Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/mhpli-iki-belde-belediye-baskani-antalyada-trafik-kazasinda-yaralandi-1068448628.html
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motosiklet, kaza, öpmek
motosiklet, kaza, öpmek

Motosiklete çarptı, sakinleştirmek için öperek teselli etmeye çalıştı

10:16 19.03.2023 (güncellendi: 10:35 19.03.2023)
© İHAOsmaniye'de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücü
Osmaniye'de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© İHA
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Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı.
Osmaniye’de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü.
Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı.
Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir'in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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