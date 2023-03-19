https://sputniknews.com.tr/20230319/mitten-pkknin-para-kasasina-suriyede-nokta-operasyon-1068455862.html

MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon

MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla 'PKK'nın Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu' Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T11:19+0300

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türkiye

mit

suriye

pkk

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi. Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde 'maliye sorumluluğunu' yürüttüğü tespit edildi.

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