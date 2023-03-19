https://sputniknews.com.tr/20230319/mitten-pkknin-para-kasasina-suriyede-nokta-operasyon-1068455862.html
MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla 'PKK'nın Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu' Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T11:19+0300
2023-03-19T11:19+0300
2023-03-19T11:28+0300
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi. Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde 'maliye sorumluluğunu' yürüttüğü tespit edildi.
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mit, suriye, pkk
MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon
11:19 19.03.2023 (güncellendi: 11:28 19.03.2023) Abone ol
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla 'PKK'nın Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu' Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.
Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde 'maliye sorumluluğunu' yürüttüğü tespit edildi.