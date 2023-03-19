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MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla 'PKK'nın Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu' Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi. Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde 'maliye sorumluluğunu' yürüttüğü tespit edildi.
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mit, suriye, pkk
mit, suriye, pkk

MİT'ten PKK'nın 'para kasasına' Suriye'de nokta operasyon

11:19 19.03.2023 (güncellendi: 11:28 19.03.2023)
© AAMehmet Yıldırım
Mehmet Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla 'PKK'nın Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu' Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.
Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde 'maliye sorumluluğunu' yürüttüğü tespit edildi.
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