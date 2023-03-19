https://sputniknews.com.tr/20230319/millet-ittifaki-liderleri-izmirde-gerceklesen-ikinci-yuzyilin-iktisat-kongresinde-1068470053.html

Millet İttifakı liderleri İzmir’de gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde

Millet İttifakı liderleri İzmir’de gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde

İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki program Millet İttifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T18:00+0300

2023-03-19T18:00+0300

2023-03-19T18:05+0300

politika

millet ittifakı

izmir

kemal kılıçdaroğlu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin beşinci gününde Millet İttifakı genel başkanları bir araya geldi.Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’na Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sına DEVA Partisi lideri Ali babacan , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal katıldı. Kongrede bulunan liderler arasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olmadığı görüldü.Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasına "Çok değerli genel başkanlarımız, çok değerli müstakbel Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz" ifadeleriyle başladı. Soyer konuşmasına "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Türkiye'nin içinden geçtiği kritik anlarda Millet İttifakı'nın attığı tarihi adımlara izmir'den yaptığımız gönülden bir katkıdır. Artık çok iyi biliyoruz ki bir şey değişecek her şey değişecek" şeklinde devam etti.

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