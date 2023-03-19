Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret: Çocuklarla vakit geçirdi, yardım çalışmalarına katıldı

© Instagram/iammichelemorroneofficial‘365 Gün’ filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
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© Instagram/iammichelemorroneofficial
‘365 Gün’ filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
© Instagram/iammichelemorroneofficialSık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.
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© Instagram/iammichelemorroneofficial
Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.
© Instagram/iammichelemorroneofficialÇadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.
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© Instagram/iammichelemorroneofficial
Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.
© Instagram/iammichelemorroneofficialSosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
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© Instagram/iammichelemorroneofficial
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
© Instagram/iammichelemorroneofficialŞehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımı yaptı.
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© Instagram/iammichelemorroneofficial
Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımı yaptı.