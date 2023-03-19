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Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret: Çocuklarla vakit geçirdi, yardım çalışmalarına katıldı
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret: Çocuklarla vakit geçirdi, yardım çalışmalarına katıldı
İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
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yabancı oyuncu, fotoğraf, deprem, фото, hatay
yabancı oyuncu, fotoğraf, deprem, фото, hatay

Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret: Çocuklarla vakit geçirdi, yardım çalışmalarına katıldı

11:17 19.03.2023 (güncellendi: 11:21 19.03.2023)
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İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı.
© Instagram/iammichelemorroneofficial‘365 Gün’ filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram/iammichelemorroneofficial
‘365 Gün’ filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
© Instagram/iammichelemorroneofficialSık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret - Sputnik Türkiye
2/5
© Instagram/iammichelemorroneofficial
Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.
© Instagram/iammichelemorroneofficialÇadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret - Sputnik Türkiye
3/5
© Instagram/iammichelemorroneofficial
Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.
© Instagram/iammichelemorroneofficialSosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret - Sputnik Türkiye
4/5
© Instagram/iammichelemorroneofficial
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
© Instagram/iammichelemorroneofficialŞehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımı yaptı.
Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret - Sputnik Türkiye
5/5
© Instagram/iammichelemorroneofficial
Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımı yaptı.
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