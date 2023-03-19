Michele Morrone'den Hatay'a ziyaret: Çocuklarla vakit geçirdi, yardım çalışmalarına katıldı

© Instagram/iammichelemorroneofficial Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımı yaptı.