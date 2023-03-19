https://sputniknews.com.tr/20230319/mhpli-iki-belde-belediye-baskani-antalyada-trafik-kazasinda-yaralandi-1068448628.html

MHP'li iki belde belediye başkanı Antalya'da trafik kazasında yaralandı

MHP'li iki belde belediye başkanı Antalya'da trafik kazasında yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir’in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları yaralandı... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T04:42+0300

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türkiye

mhp

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Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı 50 KB 002 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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