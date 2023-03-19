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MHP'li iki belde belediye başkanı Antalya'da trafik kazasında yaralandı
MHP'li iki belde belediye başkanı Antalya'da trafik kazasında yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir’in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları yaralandı... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T04:42+0300
2023-03-19T04:47+0300
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Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı 50 KB 002 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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MHP'li iki belde belediye başkanı Antalya'da trafik kazasında yaralandı

04:42 19.03.2023 (güncellendi: 04:47 19.03.2023)
© İHA / ARİF KAPLAN-Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir'in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları hafif şekilde yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir'in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© İHA / ARİF KAPLAN-
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir’in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları yaralandı. Yaralanan Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.
Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı 50 KB 002 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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