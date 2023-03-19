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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/malatyada-agir-hasarli-binanin-bir-bolumu-kendiliginden-coktu-1068475684.html
Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü
Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T22:32+0300
2023-03-19T22:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
deprem
bina
hasar
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Malatya merkezde Hidayet Mahallesi Sevdam Sokak'ta bulunan iki katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.Kentte yağışın da etkili olması sonrası binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.Polis ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1068453373.html
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türkiye, malatya, deprem, bina, hasar
türkiye, malatya, deprem, bina, hasar

Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü

22:32 19.03.2023
© AAMalatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Malatya merkezde Hidayet Mahallesi Sevdam Sokak'ta bulunan iki katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.
Kentte yağışın da etkili olması sonrası binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
10:39
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