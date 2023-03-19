Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
10:39 19.03.2023 (güncellendi: 10:43 19.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
© AA
Malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya Doğanşehir'de saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-19
Saat:10:25:26 TSİ
Enlem:38.182 N
Boylam:37.941 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/mHb828QsLq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi