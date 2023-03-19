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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1068453373.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya Doğanşehir'de saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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deprem, malatya, afad
deprem, malatya, afad

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

10:39 19.03.2023 (güncellendi: 10:43 19.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya Doğanşehir'de saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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