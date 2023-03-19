https://sputniknews.com.tr/20230319/kocaelide-18-yasindaki-lise-ogrencisi-ak-partiden-milletvekili-aday-adayligina-basvurdu-1068468724.html
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Sefa Toraman, AK Parti'den milletvekili seçimi aday adaylığı için başvuru yaptı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T17:14+0300
2023-03-19T17:14+0300
2023-03-19T17:14+0300
ak parti
lise öğrencisi
milletvekili
politika
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Kocaeli'de 18 yaşındaki Ahmet Sefa Toraman, milletvekili aday adaylığına başvurdu.Annesi, babası, iki kardeşi ve arkadaşlarıyla AK Parti il binasına gelen Toraman, gerekli evrakı doldurup İl Başkanı Şahin Talus'a teslim etti.Talus, milletvekili seçimi için 127. adayın başvurusunu yaptığını aktararak, "Cumhurbaşkanımızın, gençlerimize verdiği önemi biliyorsunuz. İnşallah onların ülkemize katkılarıyla büyüyeceğiz. Ondan dolayı hep gençlerimizi önemsedik, yolunu açtık. Kardeşim aday oldu, Kocaeli'de en genç aday. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah bu bayrakları devralacaktır. Allah yolunu açık eylesin" dedi.Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Toraman ise inandığı yolda kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Türk gençlerinin siyasette önünü açan, bu inançlı gençliğe güvenerek siyaset sahnesinde yer veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.'Tüm kalbim ve inancımla bu merdivenin basamaklarını sizlerle çıkmak istiyorum'İzmit'te doğup büyüdüğünü anlatan Toraman, "Bu kentin genci olarak, bu güzel şehre, bu güzel insanlara sizlerin de desteğiyle hizmet etmek için yola çıktım. Bu, benim için zorlu yolda merdivenin ilk basamağı. Allah nasip eder, parti büyüklerimiz uygun görürse tüm kalbim ve inancımla bu merdivenin basamaklarını sizlerle çıkmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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ak parti, lise öğrencisi, milletvekili
ak parti, lise öğrencisi, milletvekili
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Sefa Toraman, AK Parti'den milletvekili seçimi aday adaylığı için başvuru yaptı.
Kocaeli'de 18 yaşındaki Ahmet Sefa Toraman, milletvekili aday adaylığına başvurdu.
Annesi, babası, iki kardeşi ve arkadaşlarıyla AK Parti il binasına gelen Toraman, gerekli evrakı doldurup İl Başkanı Şahin Talus'a teslim etti.
Talus, milletvekili seçimi için 127. adayın başvurusunu yaptığını aktararak, "Cumhurbaşkanımızın, gençlerimize verdiği önemi biliyorsunuz. İnşallah onların ülkemize katkılarıyla büyüyeceğiz. Ondan dolayı hep gençlerimizi önemsedik, yolunu açtık. Kardeşim aday oldu, Kocaeli'de en genç aday. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah bu bayrakları devralacaktır. Allah yolunu açık eylesin" dedi.
Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Toraman ise inandığı yolda kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Türk gençlerinin siyasette önünü açan, bu inançlı gençliğe güvenerek siyaset sahnesinde yer veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
'Tüm kalbim ve inancımla bu merdivenin basamaklarını sizlerle çıkmak istiyorum'
İzmit'te doğup büyüdüğünü anlatan Toraman, "Bu kentin genci olarak, bu güzel şehre, bu güzel insanlara sizlerin de desteğiyle hizmet etmek için yola çıktım. Bu, benim için zorlu yolda merdivenin ilk basamağı. Allah nasip eder, parti büyüklerimiz uygun görürse tüm kalbim ve inancımla bu merdivenin basamaklarını sizlerle çıkmak istiyorum" ifadesini kullandı.