https://sputniknews.com.tr/20230319/kanada-turkiye-ve-suriyede-depremlerden-etkilenenlere-vize-kolayligi-saglayacak-1068448288.html

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı ve önceliği sağlanacağını açıkladı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T04:15+0300

2023-03-19T04:15+0300

2023-03-19T04:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kanada

türkiye

suriye

kahramanmaraş

mülteci

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Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, hükümet olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen kişilerin mülteci yerleştirme başvuruları da dahil olmak üzere geçici ve kalıcı ikamet başvurularını işleme koyacaklarını duyurdu.Bakan Fraser ve Bakan Alghabra, bu kapsamda halen Kanada'da bulunan ancak vize süreleri dolan Türkiye ve Suriye vatandaşlarının kalış sürelerini uzatmalarını kolaylaştıracak adımların da atılacağını açıkladı.Türkiye’den Kanada’ya gelmek için başvuracaklarla, halen Kanada'da bulunan ancak vize süreleri dolan Türk vatandaşları, vize önceliği ve kolaylığına ilişkin hükümlere uygun başvurularını 29 Mart 2023 tarihinden itibaren yapmaya başlayabilecekler.Bakan Fraser ve Bakan Alghabra’nın ortak açıklamasında, şunlar kaydedildi:Bakan Fraser açıklamada, "Kanada, Türkiye ve Suriye'de yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlamaya kararlıdır. Hükümetimiz, ortaya çıkan uluslararası krizlere yanıt vermeye ve ihtiyacı olanları desteklemeye her zaman hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.Bu arada Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise açıklamada, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye vatandaşlarını destekleme taahhüdünü sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Algahbra, "Birçok Kanadalının depremlerden etkilenen aile üyeleri olduğunu biliyoruz ve bugünkü önlemler bu Kanadalıları rahatlatmalı. Bu yeni önlemlerle, şu anda karşı karşıya kaldıkları zorlukları hafifletmeyi umuyoruz. Bu trajediden etkilenenlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz ve bu zor zamanda destek ve yardım sağlamakta kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

kanada

suriye

kahramanmaraş

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kanada, türkiye, suriye, kahramanmaraş, mülteci