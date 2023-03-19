https://sputniknews.com.tr/20230319/kadirov-kirimin-rusya-ile-birlesme-gununu-kutladi-1068447127.html
Kadirov, Kırım'ın Rusya ile birleşme gününü kutladı
Kadirov, Kırım'ın Rusya ile birleşme gününü kutladı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Kadirov, Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov’un ve yarımada halkının Rusya ile birleşme gününü... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T02:19+0300
2023-03-19T02:19+0300
2023-03-19T02:20+0300
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Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından paylaştığı tebrik mesajıyla Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov’un ve yarımada halkının Rusya ile birleşme gününü kutladı.Mesajda, “Tam dokuz yıl önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırım ve Sivastopol liderleri, Kırım Cumhuriyeti'nin Rusya'ya kabulüne ve ülkemizde yeni bölgelerin oluşumuna İlişkin anlaşmayı imzaladı. Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov'un ve yarımadanın tüm sakinlerinin bu bayramını içtenlikle kutlarım” ifadelerine yer verildi.Kırım’ın 2014’ten bu yana Kırım'ın çeşitli alanlarda büyük gelişme kaydettiğini, yarımadanın normal, insani bir yaşam sürmeye başladığını sözlerine ekleyen Kadirov, “Çeçen Cumhuriyeti olarak biz, Kırım halklarıyla dostane ve kardeşçe bağlara değer veriyoruz ve bu bağları geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz” vurgusunu yaptı.Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/cecen-lider-kadirov-kuran-yakan-ukraynali-askerin-basina-odul-koydu-1068435981.html
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ramzan kadirov, çeçenistan, telegram, rusya
ramzan kadirov, çeçenistan, telegram, rusya
Kadirov, Kırım'ın Rusya ile birleşme gününü kutladı
02:19 19.03.2023 (güncellendi: 02:20 19.03.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Kadirov, Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov’un ve yarımada halkının Rusya ile birleşme gününü kutladı.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından paylaştığı tebrik mesajıyla Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov’un ve yarımada halkının Rusya ile birleşme gününü kutladı.
Mesajda, “Tam dokuz yıl önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırım ve Sivastopol liderleri, Kırım Cumhuriyeti'nin Rusya'ya kabulüne ve ülkemizde yeni bölgelerin oluşumuna İlişkin anlaşmayı imzaladı. Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov'un ve yarımadanın tüm sakinlerinin bu bayramını içtenlikle kutlarım” ifadelerine yer verildi.
Kırım’ın 2014’ten bu yana Kırım'ın çeşitli alanlarda büyük gelişme kaydettiğini, yarımadanın normal, insani bir yaşam sürmeye başladığını sözlerine ekleyen Kadirov, “Çeçen Cumhuriyeti olarak biz, Kırım halklarıyla dostane ve kardeşçe bağlara değer veriyoruz ve bu bağları geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz” vurgusunu yaptı.
Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.