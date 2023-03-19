https://sputniknews.com.tr/20230319/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068450578.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T09:40+0300
2023-03-19T09:40+0300
2023-03-19T09:43+0300
dünya
japonya
balistik füze
güney kore
kuzey kore
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 11.05'te yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Ordumuz, izleme ve teyakkuz hazırlığını güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde pozisyonunu sürdürüyor" ifadesi kullanıldı. Japonya, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin, havada 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230311/kuzey-kore-lideri-kimden-gercek-savasa-hazir-olun-mesaji-1068136730.html
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japonya, balistik füze, güney kore, kuzey kore
japonya, balistik füze, güney kore, kuzey kore
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
09:40 19.03.2023 (güncellendi: 09:43 19.03.2023) Abone ol
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 11.05'te yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Ordumuz, izleme ve teyakkuz hazırlığını güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde pozisyonunu sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.
Japonya, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin, havada 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.