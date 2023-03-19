https://sputniknews.com.tr/20230319/istanbuldaki-nevruz-kutlamalari-yenikapida-yapiliyor-1068459576.html
İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı'da yapılıyor
İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı'da yapılıyor
İstanbul'da Nevruz, Yenikapı Meydanı'nda düzenleniyor. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T13:19+0300
2023-03-19T13:19+0300
2023-03-19T13:23+0300
türkiye
nevruz bayramı
yenikapı
kutlama
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İstanbul'da Yenikapı etkinlik alanında Nevruz kutlamaları gerçekleştiriliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nevruz bayramı, yenikapı, kutlama
nevruz bayramı, yenikapı, kutlama
İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı'da yapılıyor
13:19 19.03.2023 (güncellendi: 13:23 19.03.2023) Abone ol
İstanbul'da Nevruz, Yenikapı Meydanı'nda düzenleniyor.
İstanbul'da Yenikapı etkinlik alanında Nevruz kutlamaları gerçekleştiriliyor.