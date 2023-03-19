https://sputniknews.com.tr/20230319/istanbul-valiligi-nevruz-kutlamalarinda-224-kisi-yakalandi-1068473132.html

İstanbul Valiliği: Nevruz kutlamalarında 224 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği: Nevruz kutlamalarında 224 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında '224 kişinin yakalandığını' açıkladı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul valiliği

nevruz

hdp

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İstanbul Valiliği, Yenikapı'da HDP İl Başkanlığının nevruz kutlamasında alana 'yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atıp taşkınlık çıkardığı' belirtilen 224 kişinin yakalandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

türkiye

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istanbul valiliği, nevruz, hdp