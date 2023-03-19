https://sputniknews.com.tr/20230319/freddy-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-500u-asti--1068464897.html
Tarihin en uzun süren kasırgası olabilir: Freddy yüzünden ölenlerin sayısı 500'ü aştı
Tarihin en uzun süren kasırgası olabilir: Freddy yüzünden ölenlerin sayısı 500'ü aştı
Afrika'nın güneydoğusunda son bir aydır etkisini gösteren Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye ulaştı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T15:22+0300
2023-03-19T15:22+0300
2023-03-19T15:23+0300
dünya
kasırga
malavi
mozambik
madagaskar
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Kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda Malavi'de 438, Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, felaketin 500 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve sadece Malavi'de 345 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı. Evlerini kaybedenler derme çatma kamplarda barınmaya çalışırken, yolların hasar görmesinden ötürü bazı bölgelere erişim sağlanamıyor. Sular altında kalanları ve kaybolanları arama kurtarma çalışması ise halen sürüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan etmişti.
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kasırga, malavi, mozambik, madagaskar
kasırga, malavi, mozambik, madagaskar
Tarihin en uzun süren kasırgası olabilir: Freddy yüzünden ölenlerin sayısı 500'ü aştı
15:22 19.03.2023 (güncellendi: 15:23 19.03.2023) Abone ol
Afrika'nın güneydoğusunda son bir aydır etkisini gösteren Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye ulaştı.
Kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda Malavi'de 438, Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler, felaketin 500 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve sadece Malavi'de 345 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
Evlerini kaybedenler derme çatma kamplarda barınmaya çalışırken, yolların hasar görmesinden ötürü bazı bölgelere erişim sağlanamıyor.
Sular altında kalanları ve kaybolanları arama kurtarma çalışması ise halen sürüyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü, bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan etmişti.