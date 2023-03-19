https://sputniknews.com.tr/20230319/fenerbahceden-aciklama-milyonlarin-gozu-onunde-fenerbahceyi-dogruyorsunuz-1068473596.html
Fenerbahçe'den açıklama: Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz
Fenerbahçe'den açıklama: Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz
Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!"... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T20:46+0300
2023-03-19T20:46+0300
2023-03-19T20:54+0300
spor
fenerbahçe
hakem
alanyaspor
jorge jesus
kırmızı kart
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Sisteminize yazıklar olsun' başlıklı paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler açıklamasında, "Sezonun 26. haftası itibarıyla 'Bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.Jorge Jesus Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüAyrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.
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fenerbahçe, hakem, alanyaspor, jorge jesus, kırmızı kart
fenerbahçe, hakem, alanyaspor, jorge jesus, kırmızı kart
Fenerbahçe'den açıklama: Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz
20:46 19.03.2023 (güncellendi: 20:54 19.03.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Sisteminize yazıklar olsun' başlıklı paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler açıklamasında, "Sezonun 26. haftası itibarıyla 'Bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü
Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.