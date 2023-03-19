Erdoğan: Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde

Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz. Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.

Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.

Sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere gidenler yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Milletçe yürek yüreğe bu felaketin izlerini sileceğiz. Sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere gidenler yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Milletçe yürek yüreğe bu felaketin izlerini sileceğiz.

(Bandırma Bor Karbür Tesisi) Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız. (Bandırma Bor Karbür Tesisi) Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız.

Ülkemizi taşıması, ticareti ve üretimiyle bir doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Ülkemizi taşıması, ticareti ve üretimiyle bir doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz.

Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu artırıyor; baba bizi bunlara bırakma... Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim insanlarım bırakılabilir mi? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bizler de Cumhur İttifakı olarak gerek şahsım gerek Devlet Bey birlikte bölgeyi dolaşıyoruz. Yeni güvenli huzurlu yerleşim yerleri kurarak Türkiye Yüzyılı'na doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu artırıyor; baba bizi bunlara bırakma... Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim insanlarım bırakılabilir mi? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bizler de Cumhur İttifakı olarak gerek şahsım gerek Devlet Bey birlikte bölgeyi dolaşıyoruz. Yeni güvenli huzurlu yerleşim yerleri kurarak Türkiye Yüzyılı'na doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

(Yenilenebilir enerji) Kat ettiğimiz mesafenin en güzel örneği, ülkemizin yenilenebilir enerjide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye hazırlanmasıdır. (Yenilenebilir enerji) Kat ettiğimiz mesafenin en güzel örneği, ülkemizin yenilenebilir enerjide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye hazırlanmasıdır.

Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır.

Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözülmesi için ülkenin güçlü olması şarttır. Bunun için diğer projelerimizi ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin otomobili bunlardan biridir. Togg ön siparişleri almaya başladı. Kısa sürede rekor talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözülmesi için ülkenin güçlü olması şarttır. Bunun için diğer projelerimizi ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin otomobili bunlardan biridir. Togg ön siparişleri almaya başladı. Kısa sürede rekor talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz.