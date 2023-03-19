https://sputniknews.com.tr/20230319/erbas-bireysel-ve-toplumsal-huzur-ortak-yasama-bilincini-pekistiren-bir-aile-kurumuyla-mumkundur-1068469707.html

Erbaş: Bireysel ve toplumsal huzur, ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür

Erbaş: Bireysel ve toplumsal huzur, ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi ancak sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir şekilde işleyen ve hak, sorumluluk... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T17:42+0300

2023-03-19T17:42+0300

2023-03-19T17:42+0300

türkiye

ali erbaş

aile

seminer

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapacak vaizlere yönelik İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 'Aile Ahlakı' başlıklı hizmet içi eğitim seminerinin açılışına katıldı.Seminerde konuşan Erbaş, ailenin insanlık tarihiyle yaşıt ender sosyal kurumlardan biri olduğunu belirterek, "İnsanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez kurum ailedir. Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi ancak sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir şekilde işleyen ve hak, sorumluluk ekseninde ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür. Ailenin temelleri eğer bu ilkelere dayanmazsa o zaman sağlam bir aileyi nasıl yürütürsünüz? Bu sebeple aile, İslam'ın 'erdemli insan, faziletli toplum' idealinin merkezinde yer alan bir kurumdur" ifadelerini kullandı.Kur'an-ı Kerim ve sünnette ailenin korunmasına büyük önem atfedildiğine işaret eden Erbaş, ailenin, kuruluş aşamasından işleyişine, hukuki çerçevesinden ahlaki boyutuna, iletişim dilinden muaşeret biçimine kadar her alanıyla ilgili hükümler, ilkeler ve ölçülerin vazedildiğini aktardı.Erbaş, aile kurumunun daima birtakım dış etkenlerin tehdidiyle karşı karşıya kaldığının da tarihi bir gerçek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde 225 kursiyer, 3 gün sürecek seminerde hizmet içi eğitim alacak.

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ali erbaş, aile, seminer