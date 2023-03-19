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Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
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ekvador
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Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.
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Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti

02:32 19.03.2023 (güncellendi: 02:33 19.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.
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