https://sputniknews.com.tr/20230319/ekvadorda-67-buyuklugunde-deprem-12-kisi-hayatini-kaybetti-1068447248.html

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T02:32+0300

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dünya

ekvador

balao

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Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.

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