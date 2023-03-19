https://sputniknews.com.tr/20230319/ekvadorda-67-buyuklugunde-deprem-12-kisi-hayatini-kaybetti-1068447248.html
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T02:32+0300
2023-03-19T02:32+0300
2023-03-19T02:33+0300
dünya
ekvador
balao
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Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.
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ekvador, balao
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 12 kişi hayatını kaybetti
02:32 19.03.2023 (güncellendi: 02:33 19.03.2023) Abone ol
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.