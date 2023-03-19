https://sputniknews.com.tr/20230319/cumhurbaskani-adayligi-icin-basvurular-bugun-basliyor-1068450323.html
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler bugünden itibaren adaylık başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanı... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T09:26+0300
2023-03-19T09:26+0300
2023-03-19T09:40+0300
cumhurbaşkanı
türkiye
yüksek seçim kurulu (ysk)
adaylık
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları bugün başlayacak.Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek.Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.Kesin aday listesi 31 Mart'ta yayımlanacakCumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230318/yskdan-cumhurbaskani-adaylarinin-alacagi-yardimlara-iliskin-genelge-1068424182.html
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cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), adaylık
cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), adaylık
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün başlıyor
09:26 19.03.2023 (güncellendi: 09:40 19.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler bugünden itibaren adaylık başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi 20 Mart, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart'ta dolacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları bugün başlayacak.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.
Kesin aday listesi 31 Mart'ta yayımlanacak
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.