https://sputniknews.com.tr/20230319/cumhurbaskani-adayi-ogan-minimum-yuzde-30luk-bir-kitle-var-bu-da-sizi-yarisa-ortak-yapiyor-1068456759.html

Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Minimum yüzde 30’luk bir kitle var, bu da sizi yarışa ortak yapıyor

Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Minimum yüzde 30’luk bir kitle var, bu da sizi yarışa ortak yapıyor

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Minimum yüzde 30’luk bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü kitle var. Bu yüzde 30’luk kitle zaten sizi yarışın ortağı ve... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T12:16+0300

2023-03-19T12:16+0300

2023-03-19T12:16+0300

politika

sinan oğan

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068456852_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d9e827a9516f6f7645598fe4d714038.jpg

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ‘Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak sahaya çıkmaya hazırlanan eski MHP'li vekil Sinan Oğan, Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtladı. Oğan, ilk turda kaç oy almayı öngördükleri sorusuna şu yanıtı verdi: "Yüzde 16’lık bir seçmen kitlesine yaslandığımızı söylemiştim. Kamuoyuna en geç çıkan aday ve ittifak biziz. O sebeple biz başlangıçta sahadaki Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve bu iki ittifaktan rahatsız olan kitlelerin oylarını hedefledik. Şu an sahada bu kitlelerin oylarına yaslanabileceğimizi çok net görüyoruz. Sözümün başında da söylemiştim, minimum yüzde 30’luk bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü kitle var. Bu yüzde 30’luk kitle zaten sizi yarışın ortağı ve ikinci turun en güçlü adayı haline getiriyor.Üstüne üstlük (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın yıpranmışlığı, (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu’nun kaç seçimdir yenilmişliği, ikisinin yaş ortalamasının 72 olması, gençlere mesafelerinin uzak olması, her iki liderin de gençler tarafından tercih edilmiyor olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Sadece yüzde 30 ve üzerindeki Atatürkçü, milliyetçi ve vatansever kitle değil onun ötesinde hedefimiz seçimin ilk aşamasında bu kitlenin tamamının adayı haline gelmek. İkinci aşamasında ise daha geniş kitlelere ulaşmak. Türkiye’nin siyasi yelpazesi içerisinde Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerinin oyunu aldığınızda zaten ikinci tura otomatikman kalıyorsunuz. Bu kitle ise yıllardır 'Bizim niye adayımız yok'tan şikayetçiydi. Artık adayları var."

https://sputniknews.com.tr/20220907/sinan-ogan-cumhurbaskani-adayligini-sosyal-medyadan-duyurdu-turk-milliyetcilerinin-bagimsiz-adayi-1060909523.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan oğan, cumhurbaşkanlığı seçimi