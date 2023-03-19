https://sputniknews.com.tr/20230319/beyoglunda-dernek-lokaline-silahli-saldiri-3-yarali-1068448155.html
Beyoğlu'nda dernek lokaline silahlı saldırı: 3 yaralı
Beyoğlu'nda dernek lokaline silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T03:57+0300
2023-03-19T03:57+0300
2023-03-19T03:58+0300
dünya
istanbul
beyoğlu
silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta yer alan Giresun Alucra Topçam Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Lokaline gelen maskeli bir kişi, silahla ateş açarak kaçtı.Saldırıda yaralanan Faik O, Şerafettin F. ve Hüseyin B. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı. Saldırının failini yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Saldırının görgü tanığı Adem Kodal, şapkalı ve maskeli bir kişinin kapıyı açarak içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş açtığını söyledi.Olayın çok hızlı gerçekleştiğini ve saldırganın da olay yerinden hemen kaçtığını ifade eden Kodal, "Bir kişinin çok kan kaybı vardı. Diğer ikisi iyiydi. Ayakta çıktılar içeriden ve arabalarla hastaneye götürüldüler." ifadelerini kullandı.
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istanbul, beyoğlu, silahlı saldırı
istanbul, beyoğlu, silahlı saldırı
Beyoğlu'nda dernek lokaline silahlı saldırı: 3 yaralı
03:57 19.03.2023 (güncellendi: 03:58 19.03.2023) Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta yer alan Giresun Alucra Topçam Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Lokaline gelen maskeli bir kişi, silahla ateş açarak kaçtı.
Saldırıda yaralanan Faik O, Şerafettin F. ve Hüseyin B. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı. Saldırının failini yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Saldırının görgü tanığı Adem Kodal, şapkalı ve maskeli bir kişinin kapıyı açarak içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş açtığını söyledi.
Olayın çok hızlı gerçekleştiğini ve saldırganın da olay yerinden hemen kaçtığını ifade eden Kodal, "Bir kişinin çok kan kaybı vardı. Diğer ikisi iyiydi. Ayakta çıktılar içeriden ve arabalarla hastaneye götürüldüler." ifadelerini kullandı.