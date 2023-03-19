https://sputniknews.com.tr/20230319/bakan-soylu-duyurdu-selden-etkilenenlere-ilk-odeme-yapildi-1068465689.html

Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere ilk ödeme yapıldı

Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere ilk ödeme yapıldı

Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T15:29+0300

2023-03-19T15:29+0300

2023-03-19T15:31+0300

süleyman soylu

sel

şanlıurfa

ekonomi

ödeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068465496_158:0:1280:631_1920x0_80_0_0_604be1814929287121d071e3372c5beb.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, “Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu?” sorusuna ise Bakan Soylu, “Değerlendiriyoruz” cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfa-valiligi-sel-nedeniyle-16-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1068457270.html

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, sel, şanlıurfa, ödeme