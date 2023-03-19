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https://sputniknews.com.tr/20230319/bakan-soylu-duyurdu-selden-etkilenenlere-ilk-odeme-yapildi-1068465689.html
Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere ilk ödeme yapıldı
Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere ilk ödeme yapıldı
Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T15:29+0300
2023-03-19T15:31+0300
süleyman soylu
sel
şanlıurfa
ekonomi
ödeme
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, “Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu?” sorusuna ise Bakan Soylu, “Değerlendiriyoruz” cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/sanliurfa-valiligi-sel-nedeniyle-16-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1068457270.html
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süleyman soylu, sel, şanlıurfa, ödeme
süleyman soylu, sel, şanlıurfa, ödeme

Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere ilk ödeme yapıldı

15:29 19.03.2023 (güncellendi: 15:31 19.03.2023)
© İHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© İHA
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Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıklayarak, eşyalar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çalışmaların başlatılacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, “Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu?” sorusuna ise Bakan Soylu, “Değerlendiriyoruz” cevabını verdi.
Şanlıurfa, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
TÜRKİYE
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti
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