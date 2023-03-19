https://sputniknews.com.tr/20230319/bakan-kurum-nurdaginda-310-koy-evinin-insasina-baslandi-1068461112.html
Bakan Kurum: Nurdağı'nda 310 köy evinin inşasına başlandı
Bakan Kurum: Nurdağı'nda 310 köy evinin inşasına başlandı
Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından, koordinasyonundaki Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 adet kalıcı köy evlerinin inşasına başlandığını... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T14:32+0300
2023-03-19T14:32+0300
2023-03-19T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
köy
ev
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, resmi sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonundaki Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı. Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandığı anlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. ‘Asrın felaketi’nden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir” ifadeleri kullanıldı.
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murat kurum, deprem, köy, ev
murat kurum, deprem, köy, ev
Bakan Kurum: Nurdağı'nda 310 köy evinin inşasına başlandı
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Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından, koordinasyonundaki Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 adet kalıcı köy evlerinin inşasına başlandığını anlatan bir video yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, resmi sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonundaki Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.
Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandığı anlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. ‘Asrın felaketi’nden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir” ifadeleri kullanıldı.