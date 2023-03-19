https://sputniknews.com.tr/20230319/bae-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedeler-icin-bugune-kadar-230-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068446645.html
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 230 uçak yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 230 uçak yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 230 uçakla yardım... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T01:21+0300
2023-03-19T01:21+0300
2023-03-19T01:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
suriye
deprem
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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 230 uçakla 7 bin 367 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.Suudi Arabistan'dan depremzedelere yardımÖte yandan Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan yardım kampanyasında 129,2 milyon dolar bağış toplandı.Kampanyaya şu ana kadar 2 milyon 250 binden fazla kişi bağışta bulundu.Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, suriye, deprem
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, suriye, deprem
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 230 uçak yardım malzemesi gönderdi
01:21 19.03.2023 (güncellendi: 01:30 19.03.2023) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 230 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu. Suudi Arabistan'da ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan yardım kampanyasında 129,2 milyon dolar bağış toplandı.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 230 uçakla 7 bin 367 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.
Suudi Arabistan'dan depremzedelere yardım
Öte yandan Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan yardım kampanyasında 129,2 milyon dolar bağış toplandı.
Kampanyaya şu ana kadar 2 milyon 250 binden fazla kişi bağışta bulundu.
Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.