https://sputniknews.com.tr/20230319/ankarada-etkili-olan-saganagin-ardindan-bazi-evlerin-alt-katlarini-su-basti-1068444790.html

Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı

Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken, Varlık Mahallesi'ndeki bazı evlerde su baskınları yaşandı. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

yağmur

sağanak

sağanak yağış

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Ankara'da etkili olan sağanağın ardından bazı evlerin alt katlarını su bastı.Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı evlerin alt katlarında oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Bölgedeki Özdemir Apartmanı'nın alt katında bulunan depoda su seviyesi yarıya kadar yükselirken, bitişiğindeki apartmanın alt kattındaki dairede eşyalar kullanılamaz hale geldi.Evini su basan Aydın Ünlü, bu durumun sıklıkla yaşandığını, mahallede yağışın ardından birçok daireyi su bastığını anlattı. Ünlü, "Bizim garajımızın, evimizin içi su dolu. Yan binanın alt katı bir buçuk metre su dolu. İtfaiye geliyor, çekiyor. İki saat önce aradım ben. Dördüncü kez lağım basıyor dairelerimizi. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.Kanalizasyon şebekesi ile ilgili yetkililere ulaşmaya çalıştığını dile getiren Ünlü, "Bahçedeki lağımla ilgili büyükşehir belediyesini aradım. Belki 10 gün oluyor kayıt var orada. Hiç kimse gelip daha bakmadı. Garajda araçlarımız var, motosikletim var benim." diye konuştu.Mahalleli, altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

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