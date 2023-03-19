https://sputniknews.com.tr/20230319/ak-partili-zengin-bizim-mahalle-kadinlarin-degistigini-goremiyor-1068455084.html

AK Partili Zengin: Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor

AK Partili Zengin: Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor

Gazeteci Yetkin, yazısında, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine yönelik söyledikleri... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-19T11:22+0300

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politika

ak parti

özlem zengin

murat yetkin

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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen ve bunun üzerine yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:"Zengin’le konuştum. 'Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor' sözünü önemsedim. Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize; erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin işi daha fazla keskinleştirmeden."

https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html

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