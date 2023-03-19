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https://sputniknews.com.tr/20230319/adiyaman-valiligi-enkazdan-cikarilan-2-cocugun-aracla-goturuldugu-iddiasi-gercegi-yansitmamaktadir-1068474287.html
Adıyaman Valiliği: Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Adıyaman Valiliği: Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Adıyaman Valiliği, 'iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı' şeklindeki haberin... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T21:27+0300
2023-03-19T21:27+0300
türkiye
adıyaman valiliği
deprem
kayıp
çocuk
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Adıyaman Valiliğinden 'kayıp çocuklar' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik tarafından depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kayıp çocuklara ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.
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adıyaman valiliği, deprem, kayıp, çocuk
adıyaman valiliği, deprem, kayıp, çocuk

Adıyaman Valiliği: Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

21:27 19.03.2023
© AAAdıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Adıyaman Valiliği, 'iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı' şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Adıyaman Valiliğinden 'kayıp çocuklar' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik tarafından depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kayıp çocuklara ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T'nin bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır."

Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.
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