https://sputniknews.com.tr/20230319/adiyaman-valiligi-enkazdan-cikarilan-2-cocugun-aracla-goturuldugu-iddiasi-gercegi-yansitmamaktadir-1068474287.html

Adıyaman Valiliği: Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Adıyaman Valiliği: Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Adıyaman Valiliği, 'iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı' şeklindeki haberin... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T21:27+0300

2023-03-19T21:27+0300

2023-03-19T21:27+0300

türkiye

adıyaman valiliği

deprem

kayıp

çocuk

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Adıyaman Valiliğinden 'kayıp çocuklar' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik tarafından depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kayıp çocuklara ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.

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adıyaman valiliği, deprem, kayıp, çocuk